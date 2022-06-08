Кучеров – 10-й игрок, принявший участие в 6 подряд голах в финале и полуфинале конференции

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».



На момент написания новости проходит третий период, хозяева ведут со счётом 3:0, в серии впереди гости – 2-1.



На 13-й минуте второй двадцатиминутки 28-летнему российскому форварду «Тампы» Никите Кучерову удалось удвоить преимущество своей команды в счёте. Результативные передачи на свой счёт записали Ян Рутта и Ондржей Палат.



Россиянин стал десятым хоккеистом в истории Национальной хоккейной лиги, который поучаствовал в шести и более голах своей команды подряд в финале или полуфинале конференции. Последним игроком, которому это удавалось, был форвард Джефф Картер в 2014 году, выступавший тогда за «Лос-Анджелес Кингз».



На счету Кучерова уже семь голов и 14 результативных передач в 15 матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. Примечательно, что Никита забрасывает в ворота Игоря Шестёркина уже в третьем матче кряду.