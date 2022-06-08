Видео гола Панарина в матче с «Тампой»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1. Таким образом, счёт в серии теперь равный – 2-2.



Примечательно, что единственный гол за гостей забил российский нападающий Артемий Панарин на 57-й минуте. Ему ассистировали американский защитник Адам Фокс и нападающий из США Эндрю Копп.



ВИДЕО гола можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».



В прошлом матче Панарин отдал две результативные передачи во втором периоде. Таким образом, на его счету стало 28 голевых пасов за карьеру в плей-офф НХЛ. По этому показателю среди россиян он превзошёл результаты Вячеслава Фетисова, Дмитрия Миронова (у обоих — по 26) и Андрея Маркова (27), сравнявшись с Александром Радуловым. Нападающие делят 17-е и 18-е места.

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