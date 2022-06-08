Кучеров установил свою рекордную голевую серию в плей-офф НХЛ

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1. Таким образом, счёт в серии теперь равный – 2-2. На 13-й минуте второй двадцатиминутки 28-летнему российскому форварду «Тампы» Никите Кучерову удалось удвоить преимущество своей команды в счёте.

Для Никиты этот сезон стал первый в карьере, в котором он смог отличиться три игры подряд в Кубке Стэнли.

Ранее на третьей минуте счёт открыл Пэт Марун. На 45-й минуте за хозяев забил Стивен Стэмкос. В последнюю минуту отличился и Палат.



Примечательно, что единственный гол за гостей забил российский нападающий Артемий Панарин на 57-й минуте. Ему ассистировали американский защитник Адам Фокс и нападающий из США Эндрю Копп.