Кучеров стал шестым игроком НХЛ, кто набрал три очка минимум в 20 играх плей-офф

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1. Таким образом, счёт в серии теперь равный – 2-2. Форвард «Тампы» Никита Кучеров забил один гол и отдал две голевые передачи.
Таким образом, Кучеров стал шестым игроком в истории НХЛ, кому удалось набрать три очка в минимум 20 играх Кубка Стэнли. На первом месте по этому показателю идёт Уэйн Гретцки, на его счету 59 матчей с подобной результативностью.
Ранее на третьей минуте счёт открыл Пэт Марун. На 45-й минуте за хозяев забил Стивен Стэмкос. В последнюю минуту отличился и Палат.
Примечательно, что единственный гол за гостей забил российский нападающий Артемий Панарин на 57-й минуте. Ему ассистировали американский защитник Адам Фокс и нападающий из США Эндрю Копп.
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