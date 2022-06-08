Панарин прокомментировал поражение от «Тампы»

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:4) в четвёртом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли.

«Нам нужно оставаться позитивными. Мы были в худшем положении, но в целом всё нормально. Команда хорошо сыграла на „Мэддисон Сквер Гарден“. Более того, мы были очень рады видеть наших фанатов в Тампе», — сказал Панарин на пресс-конференции.

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй» принимала «Рейнджерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1. Таким образом, счёт в серии теперь равный – 2-2.



Примечательно, что единственный гол за гостей забил российский нападающий Артемий Панарин на 57-й минуте. Ему ассистировали американский защитник Адам Фокс и нападающий из США Эндрю Копп.