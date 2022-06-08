Купер: Василевский снова вернул свою силу

Наставник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер отметил вклад Андрея Василевского в победу над «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Андрей вновь вернул свою силу», — сказал Купер на пресс-конференции после игры.

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй» принимала «Рейнджерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1. Таким образом, счёт в серии теперь равный – 2-2.



На 13-й минуте второй двадцатиминутки 28-летнему российскому форварду «Тампы» Никите Кучерову удалось удвоить преимущество своей команды в счёте. Результативные передачи на свой счёт записали Ян Рутта и Ондржей Палат.



Ранее на третьей минуте счёт открыл Пэт Марун. На 45-й минуте за хозяев забил Стивен Стэмкос. В последнюю минуту отличился и Палат.



Примечательно, что единственный гол за гостей забил российский нападающий Артемий Панарин на 57-й минуте. Ему ассистировали американский защитник Адам Фокс и нападающий из США Эндрю Копп.