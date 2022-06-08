Купер: Василевский снова вернул свою силу

Наставник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер отметил вклад Андрея Василевского в победу над «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Андрей вновь вернул свою силу», — сказал Купер на пресс-конференции после игры.
В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй» принимала «Рейнджерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1. Таким образом, счёт в серии теперь равный – 2-2.
На 13-й минуте второй двадцатиминутки 28-летнему российскому форварду «Тампы» Никите Кучерову удалось удвоить преимущество своей команды в счёте. Результативные передачи на свой счёт записали Ян Рутта и Ондржей Палат.
Ранее на третьей минуте счёт открыл Пэт Марун. На 45-й минуте за хозяев забил Стивен Стэмкос. В последнюю минуту отличился и Палат.
Примечательно, что единственный гол за гостей забил российский нападающий Артемий Панарин на 57-й минуте. Ему ассистировали американский защитник Адам Фокс и нападающий из США Эндрю Копп.
- 8 июня 2022
-
09:00
-
08:52
-
08:50
-
08:39
-
08:37
-
08:14
-
07:39
-
06:40
-
06:28
-
06:14
-
06:09
-
06:04
-
05:57
-
05:42
-
05:41
-
05:37
-
05:28
-
04:59
-
04:57
-
04:41
-
04:10
-
03:30
- 7 июня 2022
-
23:47
-
23:00
-
22:27
-
22:19
-
21:57
-
21:32
-
21:16
-
20:57
-
20:36
-
20:18
-
19:45
-
19:17
-
18:44