«Тампа» победила «Рейнджерс», Кейн стал вторым бомбардиром Англии. Главное к утру ⏰

Гол Никиты Кучерова помог «Тампа-Бэй Лайтнинг» победить и сравнять счёт в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс». Гарри Кейн стал вторым бомбардиром сборной Англии и обошёл легендарного Бобби Чарльтона. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
Гол Кучерова помог «Тампе» победить и сравнять счёт в серии с «Рейнджерс»
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Кейн стал вторым бомбардиром в истории сборной Англии, обойдя Чарльтона
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