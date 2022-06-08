Галлан — о матчах с «Тампой»: надеюсь, это будет серия домашних команд

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан поделился мнением о финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ, а также ожиданиями от следующих игр.



«Надеюсь, что это будет серия домашних команд. Пока это выглядит так. Мы были довольно хороши на своём льду, и они довольно хороши на своём. Это то, что я вижу сейчас», – цитирует Галлана официальный сайт НХЛ.



Напомним, первые две встречи серии «Рейнджерс» проводили дома и одержали две победы. Затем дважды победила «Тампа» на домашнем льду.



В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1. Таким образом, счёт в серии теперь равный – 2-2.

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