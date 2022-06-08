Минское «Динамо» договорилось о сотрудничестве со жлобинским «Металлургом»

Минское «Динамо» заключит соглашение о сотрудничестве с чемпионом Беларуси жлобинским «Металлургом», сообщает официальный сайт «Динамо». Клубы достигли договорённости о подписании договора о сотрудничестве в сезоне-2022/2023.
«Мы пристально следили за выступлением «сталеваров» в минувшем сезоне. Думаю, что многих приятно удивил профессионализм и подход к делу жлобинчан по ходу чемпионата. Также образцовым для нас стало партнёрство, связанное со жлобинскими воспитанниками: Пинчуком, Суворовым и Кузнецовым.
Первые двое были очень полезны для нашей команды по ходу минувшего сезона. Понимаем, Кузнецову сезон в «зубрах» несколько «смазала» травма. Но мы увидели, насколько велик потенциал этих парней, которые стали безоговорочными лидерами «Металлурга» в плей-офф, приведя команду к Кубку Президента. Сергей Кузнецов и вовсе стал вторым бомбардиром. Думаем, что скоро мы откроем и новые фамилии, которые также получат шанс в основной команде.
Это партнёрство будет плодотворным для обеих команд. Мы в предвкушении начала нового сезона.
Также не забываем и о наших коллегах из «Динамо-Молодечно». «Минские зубры» останутся фарм-клубом молодечненцев в новом сезоне, в том числе «зубры» будут иметь первоочередное право на воспитанников СДЮШОР БФСО «Динамо» при попадании во взрослый хоккей.
Это поможет «Динамо-Молодечно» оставаться конкурентными в чемпионате Беларуси и бороться за высокие места в турнирной таблице», – цитирует генерального директора минского «Динамо» Сергея Сушко официальный сайт клуба.
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