Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Минское «Динамо» договорилось о сотрудничестве со жлобинским «Металлургом»

Минское «Динамо» договорилось о сотрудничестве со жлобинским «Металлургом»
Комментарии

Минское «Динамо» заключит соглашение о сотрудничестве с чемпионом Беларуси жлобинским «Металлургом», сообщает официальный сайт «Динамо». Клубы достигли договорённости о подписании договора о сотрудничестве в сезоне-2022/2023.

«Мы пристально следили за выступлением «сталеваров» в минувшем сезоне. Думаю, что многих приятно удивил профессионализм и подход к делу жлобинчан по ходу чемпионата. Также образцовым для нас стало партнёрство, связанное со жлобинскими воспитанниками: Пинчуком, Суворовым и Кузнецовым.

Первые двое были очень полезны для нашей команды по ходу минувшего сезона. Понимаем, Кузнецову сезон в «зубрах» несколько «смазала» травма. Но мы увидели, насколько велик потенциал этих парней, которые стали безоговорочными лидерами «Металлурга» в плей-офф, приведя команду к Кубку Президента. Сергей Кузнецов и вовсе стал вторым бомбардиром. Думаем, что скоро мы откроем и новые фамилии, которые также получат шанс в основной команде.

Это партнёрство будет плодотворным для обеих команд. Мы в предвкушении начала нового сезона.

Также не забываем и о наших коллегах из «Динамо-Молодечно». «Минские зубры» останутся фарм-клубом молодечненцев в новом сезоне, в том числе «зубры» будут иметь первоочередное право на воспитанников СДЮШОР БФСО «Динамо» при попадании во взрослый хоккей.

Это поможет «Динамо-Молодечно» оставаться конкурентными в чемпионате Беларуси и бороться за высокие места в турнирной таблице», – цитирует генерального директора минского «Динамо» Сергея Сушко официальный сайт клуба.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022