Кто выйдет в финал Кубка Стэнли от Восточной конференции?

В эти дни в серии «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» определяется финалист Кубка Стэнли от Восточной конференции. На данный момент команды провели четыре встречи друг с другом, а счёт в серии равный – 2-2.

После первых двух игр в серии вели «Рейнджерс», одержав две домашние победы. Однако затем серия переехала в «Тампу», где домашняя команда выиграла два матча из двух и сравняла счёт.

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Напомним, ранее определился первый финалист турнира. «Колорадо Эвеланш» в четырёх матчах выиграл у «Эдмонтон Ойлерз» и теперь ожидает соперника по финалу.

Отметим, что в нынешнем Кубке Стэнли точно будет россиянин среди победителей. В составе «Колорадо» выступает форвард Валерий Ничушкин, за «Рейнджерс» играют голкиперы Игорь Шестёркин и Александр Георгиев, а также нападающий Артемий Панарин, а в «Тампе» играют вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров.