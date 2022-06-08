В эти дни в серии «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» определяется финалист Кубка Стэнли от Восточной конференции. На данный момент команды провели четыре встречи друг с другом, а счёт в серии равный – 2-2.
После первых двух игр в серии вели «Рейнджерс», одержав две домашние победы. Однако затем серия переехала в «Тампу», где домашняя команда выиграла два матча из двух и сравняла счёт.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто выйдет в финал Кубка Стэнли от Восточной конференции?»
Напомним, ранее определился первый финалист турнира. «Колорадо Эвеланш» в четырёх матчах выиграл у «Эдмонтон Ойлерз» и теперь ожидает соперника по финалу.
Отметим, что в нынешнем Кубке Стэнли точно будет россиянин среди победителей. В составе «Колорадо» выступает форвард Валерий Ничушкин, за «Рейнджерс» играют голкиперы Игорь Шестёркин и Александр Георгиев, а также нападающий Артемий Панарин, а в «Тампе» играют вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров.
- 8 июня 2022
-
10:35
-
10:18
-
09:56
-
09:34
-
09:25
-
09:00
-
08:52
-
08:50
-
08:39
-
08:37
-
08:14
-
07:39
-
06:40
-
06:28
-
06:14
-
06:09
-
06:04
-
05:57
-
05:42
-
05:41
-
05:37
-
05:28
-
04:59
-
04:57
-
04:41
-
04:10
-
03:30
- 7 июня 2022
-
23:47
-
23:00
-
22:27
-
22:19
-
21:57
-
21:32
-
21:16
-
20:57