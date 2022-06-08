Купер: мы идеальны? Нет. Но мы даём себе шанс

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер подвёл итоги четвёртого матча финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ.



«Мы постепенно становимся лучше, и я думаю, что сегодня вечером мы сделали ещё несколько позитивных шагов. У нас был небольшой перерыв, и я думаю, что теперь мы начинаем находить свою игру, и теперь нам просто нужно продолжать это в Нью-Йорке.



Очевидно, что у нас были некоторые проблемы с владением шайбой, и, как бы мы это ни объясняли, мы не устали, мы просто принимали неверные решения. Если мы хотим двигаться дальше, мы должны подтянуть эти вещи, и мы это сделали. Мы идеальны? Нет. Но даем ли мы себе шанс? Да», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ.

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй» принимала «Рейнджерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1. Таким образом, счёт в серии теперь равный – 2-2.