Купер: мы идеальны? Нет. Но мы даём себе шанс

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер подвёл итоги четвёртого матча финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ.
«Мы постепенно становимся лучше, и я думаю, что сегодня вечером мы сделали ещё несколько позитивных шагов. У нас был небольшой перерыв, и я думаю, что теперь мы начинаем находить свою игру, и теперь нам просто нужно продолжать это в Нью-Йорке.
Очевидно, что у нас были некоторые проблемы с владением шайбой, и, как бы мы это ни объясняли, мы не устали, мы просто принимали неверные решения. Если мы хотим двигаться дальше, мы должны подтянуть эти вещи, и мы это сделали. Мы идеальны? Нет. Но даем ли мы себе шанс? Да», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ.
В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй» принимала «Рейнджерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1. Таким образом, счёт в серии теперь равный – 2-2.
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