Э. Кейн: «Эдмонтон» — это, должно быть, лучшая организация, за которую я играл

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн подвёл итоги первого для себя сезона в «Эдмонтоне».
«Думаю, что всё прошло очень хорошо, возможно, даже лучше, чем я ожидал, если честно. Поэтому мне нечего сказать по этому поводу, кроме хороших слов. Существует так много разных переменных. Мы только вчера закончили сезон, и есть много вещей, которые нужно разобрать и выяснить, прежде чем я начну думать о будущем.
Вернусь к тому моменту, когда я был в похожей, но совершенно другой ситуации несколько месяцев назад, когда у меня была возможность выбирать, куда хочу пойти, и «Эдмонтон» интересовался мной, а я интересовался им. Смотрю на это так: у вас есть два лучших игрока в мире (Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид), у вас есть команда, которая хочет побеждать сейчас и настроена на победу сейчас.
Я был очень доволен тем, что провёл здесь время. Феноменальные болельщики, феноменальные люди в городе. Это, должно быть, лучшая организация, за которую я играл, так что у меня нет претензий, и, как и все остальные, я с нетерпением жду возможности увидеть, что произойдёт.
Думаю, что мы прошли долгий путь от того, где мы были в январе. Это была прекрасная возможность для нашей команды понять, что нужно, чтобы зайти так далеко, и что нужно, чтобы выйти в финал Кубка. Мы имели такие же хорошие шансы выиграть эти матчи, как и соперник», – цитирует Кейна официальный сайт НХЛ.
- 8 июня 2022
-
11:50
-
11:40
-
11:22
-
11:14
-
11:10
-
10:50
-
10:35
-
10:18
-
09:56
-
09:34
-
09:25
-
09:00
-
08:52
-
08:50
-
08:39
-
08:37
-
08:14
-
07:39
-
06:40
-
06:28
-
06:14
-
06:09
-
06:04
-
05:57
-
05:42
-
05:41
-
05:37
-
05:28
-
04:59
-
04:57
-
04:41
-
04:10
-
03:30
- 7 июня 2022
-
23:47
-
23:00