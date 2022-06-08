Э. Кейн: «Эдмонтон» — это, должно быть, лучшая организация, за которую я играл

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн подвёл итоги первого для себя сезона в «Эдмонтоне».



«Думаю, что всё прошло очень хорошо, возможно, даже лучше, чем я ожидал, если честно. Поэтому мне нечего сказать по этому поводу, кроме хороших слов. Существует так много разных переменных. Мы только вчера закончили сезон, и есть много вещей, которые нужно разобрать и выяснить, прежде чем я начну думать о будущем.

Вернусь к тому моменту, когда я был в похожей, но совершенно другой ситуации несколько месяцев назад, когда у меня была возможность выбирать, куда хочу пойти, и «Эдмонтон» интересовался мной, а я интересовался им. Смотрю на это так: у вас есть два лучших игрока в мире (Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид), у вас есть команда, которая хочет побеждать сейчас и настроена на победу сейчас.

Я был очень доволен тем, что провёл здесь время. Феноменальные болельщики, феноменальные люди в городе. Это, должно быть, лучшая организация, за которую я играл, так что у меня нет претензий, и, как и все остальные, я с нетерпением жду возможности увидеть, что произойдёт.

Думаю, что мы прошли долгий путь от того, где мы были в январе. Это была прекрасная возможность для нашей команды понять, что нужно, чтобы зайти так далеко, и что нужно, чтобы выйти в финал Кубка. Мы имели такие же хорошие шансы выиграть эти матчи, как и соперник», – цитирует Кейна официальный сайт НХЛ.