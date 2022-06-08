Макдэвид похвалил Эвандера Кейна за игру в минувшем сезоне

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мнением об игре форварда Эвандера Кейна за «Ойлерз».
«Он пришёл и сделал всё, о чём его просили, это точно. Контракты? Это не моё дело. Я не подписываю контракты и всё такое, но Кейн пришёл, отлично сыграл и сделал всё, что от него требовали, и ещё многое другое. Вы видели, как он выступал в плей-офф, и это тот тип парней, который нужен команде», – цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ.
Текущий сезон Эвандер Кейн начал в фарм-клубе «Сан-Хосе Шаркс» – «Сан-Хосе Барракуде» из-за скандалов, созданных женой хоккеиста вокруг него. После пяти матчей в АХЛ он перешёл в «Эдмонтон», где сыграл в 43 играх регулярного чемпионата и набрал 39 очков (22+17), а также принял участие в 15 матчах плей-офф, где забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи.
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