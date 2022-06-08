Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид похвалил Эвандера Кейна за игру в минувшем сезоне

Макдэвид похвалил Эвандера Кейна за игру в минувшем сезоне
Комментарии

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мнением об игре форварда Эвандера Кейна за «Ойлерз».

«Он пришёл и сделал всё, о чём его просили, это точно. Контракты? Это не моё дело. Я не подписываю контракты и всё такое, но Кейн пришёл, отлично сыграл и сделал всё, что от него требовали, и ещё многое другое. Вы видели, как он выступал в плей-офф, и это тот тип парней, который нужен команде», – цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Текущий сезон Эвандер Кейн начал в фарм-клубе «Сан-Хосе Шаркс» – «Сан-Хосе Барракуде» из-за скандалов, созданных женой хоккеиста вокруг него. После пяти матчей в АХЛ он перешёл в «Эдмонтон», где сыграл в 43 играх регулярного чемпионата и набрал 39 очков (22+17), а также принял участие в 15 матчах плей-офф, где забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи.

Новость по теме
Э. Кейн: «Эдмонтон» — это, должно быть, лучшая организация, за которую я играл
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022