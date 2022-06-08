Евгений Лисовец продолжит карьеру в «Адмирале»
Поделиться
Защитник Евгений Лисовец подписал контракт с «Адмиралом». Соглашение с хоккеистом подписано на один год и носит двусторонний характер. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Адмирала».
В КХЛ Лисовец дебютировал ещё в 2014 году за минское «Динамо». За команду в общей сложности отыграл шесть лет. Также он выступал в уфимском «Салавате Юлаеве» и подольском «Витязе».
Всего на его счету 400 игр в КХЛ, где он набрал 74 очка: забросил 25 шайб и отдал 49 результативных передач.
Минувший сезон Лисовец начал в «Салавате Юлаеве», за который сыграл в 18 матчах регулярного чемпионата и набрал два очка (1+1), а затем игрок перешёл в «Витязь». На его счету за подмосковный клуб 17 матчей в регулярке и одна результативная передача.
Комментарии
- 8 июня 2022
-
11:50
-
11:40
-
11:22
-
11:14
-
11:10
-
10:50
-
10:35
-
10:18
-
09:56
-
09:34
-
09:25
-
09:00
-
08:52
-
08:50
-
08:39
-
08:37
-
08:14
-
07:39
-
06:40
-
06:28
-
06:14
-
06:09
-
06:04
-
05:57
-
05:42
-
05:41
-
05:37
-
05:28
-
04:59
-
04:57
-
04:41
-
04:10
-
03:30
- 7 июня 2022
-
23:47
-
23:00
Партнерский контент