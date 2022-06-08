Евгений Лисовец продолжит карьеру в «Адмирале»

Защитник Евгений Лисовец подписал контракт с «Адмиралом». Соглашение с хоккеистом подписано на один год и носит двусторонний характер. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Адмирала».

В КХЛ Лисовец дебютировал ещё в 2014 году за минское «Динамо». За команду в общей сложности отыграл шесть лет. Также он выступал в уфимском «Салавате Юлаеве» и подольском «Витязе».

Всего на его счету 400 игр в КХЛ, где он набрал 74 очка: забросил 25 шайб и отдал 49 результативных передач.

Минувший сезон Лисовец начал в «Салавате Юлаеве», за который сыграл в 18 матчах регулярного чемпионата и набрал два очка (1+1), а затем игрок перешёл в «Витязь». На его счету за подмосковный клуб 17 матчей в регулярке и одна результативная передача.