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Гуськов прокомментировал появление команд из Красноярска и Беларуси в МХЛ

Гуськов прокомментировал появление команд из Красноярска и Беларуси в МХЛ
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Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов прокомментировал появление двух клубов в новом сезоне МХЛ.

«Поздравляем «Красноярских Рысей» со вступлением в Молодёжную хоккейную лигу. Команда уже выступала в первенстве МХЛ, теперь красноярским воспитанникам предстоит показать себя на новом уровне. «Рыси» два раза подряд выиграли первенство ВХЛ. В «Соколе» играет много выпускников МХЛ, теперь местные ребята смогут получать опыт и развиваться, выступая за родную команду против лучших хоккейных школ страны.

Рады принять в состав участников МХЛ команду из Беларуси. Возвращение в лигу «Динамо-Шинника» − плюс для развития белорусского хоккея и хорошая возможность прогрессировать для молодых игроков. Команда из Бобруйска во времена выступлений в МХЛ была одной из самых посещаемых в лиге. Она будет играть на «Бобруйск-Арене», где проводились матчи КХЛ и созданы все необходимые условия для развития молодых игроков», – цитирует Гуськова официальный сайт МХЛ.

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