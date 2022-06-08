Кожевников: если «Рейнджерс» пройдут «Тампу», то выиграть у «Колорадо» шансов не будет

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ, в которой играют «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Шестёркин определяет игру «Рейнджерс»? Естественно. В плей-офф вратарь — это 80% команды. Все играют с высокой самоотдачей, поэтому вратари — это основные игроки. Здесь нечему удивляться.



«Рейнджерс» ещё после третьей игры стали уступать «Тампе» психологически. Тем более у «Тампы» опыт. Шестёркин играет — «Рейнджерс» тоже сопротивляются.



Трудно сказать, кто фаворит. У «Рейнджерс» тоже характер есть. Посмотрим, что будет, но мне «Тампа» больше нравится. Даже если «Рейнджерс» пройдут, то выиграть у «Колорадо» у них шансов не будет. «Колорадо» — «Тампа» будет прекраснейшим финалом», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.