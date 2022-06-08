Терещенко: «Тампа» — это машина». Не вижу, за счёт чего можно верить в «Рейнджерс»

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко поделился мнением о финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ, в которой играют «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«В чём причина поражения «Рейнджерс»? Забили только одну в конце. А сколько Шестёркин выручил? Они уже подсели физически: 14 игр подряд играли. Я говорил, что первые игры «Рейнджерс» будут лучше играть, потому что они в тонусе. «Тампе» надо было одну-две игры, чтобы разыграться. «Тампа» — это машина. Не сказал бы, что «Тампа» точный фаворит, но предпочтение именно им. Я не вижу, за счёт чего можно верить в «Рейнджерс», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее в финал Кубка Стэнли вышел «Колорадо Эвеланш».