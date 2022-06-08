Рантанен: соперник по финалу? Вообще не имеет значения. Кто выйдет, с тем и сыграем

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка Стэнли. На данный момент соперник по финалу определяется в финале Восточной конференции, где играют «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс».
«После первого раунда мы ждали неделю, так что ничего нового. Что касается исхода той серии, то это вообще не имеет значения. Кто выйдет, с тем мы и сыграем. Нам всё равно», – цитирует Рантанена официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Колорадо» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в четырёх матчах и вышел в финал Кубка Стэнли.
После первых двух игр в серии вели «Рейнджерс», одержав две домашние победы. Однако затем серия переехала в «Тампу», где домашняя команда выиграла два матча из двух и сравняла счёт.
Отметим, что в нынешнем Кубке Стэнли точно будет россиянин среди победителей. В составе «Колорадо» выступает форвард Валерий Ничушкин, за «Рейнджерс» играют голкиперы Игорь Шестёркин и Александр Георгиев, а также нападающий Артемий Панарин, а в «Тампе» играют вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров.
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