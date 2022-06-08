«Овечкин был задушен защитной схемой Хантера». The Athletic о приходе Тротца в «Вашингтон»

Журналист The Athletic Адам Винган рассказал о сложностях, с которыми столкнулся Барри Тротц, когда стал главным тренером «Вашингтон Кэпиталз» в 2014 году и начал работу с российским нападающим Александром Овечкиным.

«Один из первых вопросов заключался в том, какой подход будет использовать Тротц к Алексу Овечкину и другим нападающим «Кэпиталз». Тротц редко обладал такой атакующей мощью в «Нэшвилле», а Овечкин, в частности, был задушен защитной схемой предыдущего тренера Дейла Хантера. Тротц работал с Овечкиным, чтобы сделать его более разносторонним, но он не собирался превращать Ови в кого-то, кем он не был.



Показательный пример: Овечкин продемонстрировал большую работу в защите и по-прежнему лидировал в НХЛ, забив 185 голов за четыре сезона с Тротцем. Как сказал мне один бывший игрок «Нэшвилла» в 2020 году: «Было интересно увидеть, как он попадает в ситуацию, где защита стоит на первом месте, но у тебя также есть Овечкин — возможно, лучший снайпер, когда-либо игравший, а затем ещё и форвард «Айлендерс» Мэтью Барзал. Я думаю, что это подошло ему даже лучше. Он, как и его тренерский стиль, пришёл в себя», — приводит слова Вингана The Athletic.