The Athletic ожидает, что «Вашингтон» подпустит ещё одного россиянина к основе

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир ожидает, что «Вашингтон Кэпиталз» в будущем сезоне подпустит к составу на постоянной основе российского защитника Александра Алексеева.

«Ожидается, что, имея действующие контракты только с пятью защитниками, «Вашингтон» устроит соревнование между Алексеевым — игроком первого раунда драфта 2018 года — и другим перспективным игроком, Лукасом Джохансеном. Алексеев сыграл один матч за «Кэпс» в прошлом сезоне, дебютировав в НХЛ 19 декабря 2021 года и отыграв 10:35, сумев помочь «Кэпс» обыграть «Нэшвилл» со счётом 5:3», — говорится в сообщении.

«Алекс показал себя действительно хорошим убийцей большинства соперника и игроком, неплохо блокирующим броски в АХЛ. У него хорошее владение клюшкой в собственной зоне, и он может отдать приличный первый пас. На уровне НХЛ ему нужно будет быстрее принимать решения и читать игру в защите. Кроме того, ему всегда придётся работать над своим катанием — над тем, за счёт чего он будет противостоять игрокам НХЛ», — приводит слова ассистента генерального менеджера «столичных» Криса Патрика The Athletic.