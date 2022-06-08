Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

The Athletic ожидает, что «Вашингтон» подпустит ещё одного россиянина к основе

The Athletic ожидает, что «Вашингтон» подпустит ещё одного россиянина к основе
Комментарии

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир ожидает, что «Вашингтон Кэпиталз» в будущем сезоне подпустит к составу на постоянной основе российского защитника Александра Алексеева.

«Ожидается, что, имея действующие контракты только с пятью защитниками, «Вашингтон» устроит соревнование между Алексеевым — игроком первого раунда драфта 2018 года — и другим перспективным игроком, Лукасом Джохансеном. Алексеев сыграл один матч за «Кэпс» в прошлом сезоне, дебютировав в НХЛ 19 декабря 2021 года и отыграв 10:35, сумев помочь «Кэпс» обыграть «Нэшвилл» со счётом 5:3», — говорится в сообщении.

«Алекс показал себя действительно хорошим убийцей большинства соперника и игроком, неплохо блокирующим броски в АХЛ. У него хорошее владение клюшкой в собственной зоне, и он может отдать приличный первый пас. На уровне НХЛ ему нужно будет быстрее принимать решения и читать игру в защите. Кроме того, ему всегда придётся работать над своим катанием — над тем, за счёт чего он будет противостоять игрокам НХЛ», — приводит слова ассистента генерального менеджера «столичных» Криса Патрика The Athletic.

Новость по теме
The Athletic рассказал, помешает ли перестройка в «Вашингтоне» погоне Овечкина за Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022