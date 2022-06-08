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ЦСКА и «Северсталь» совершили обмен

ЦСКА и «Северсталь» совершили обмен
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ЦСКА обменял защитника Семёна Луговяка в череповецкую «Северсталь», сообщается на официальном сайте армейцев.

Взамен московский клуб получил защитника Ивана Рогова и денежную компенсацию.

24-летний Луговяк провёл в системе ЦСКА девять сезонов. В 2017 году он стал обладателем Кубка Харламова в составе «Красной Армии», а в 2020 году выиграл со «Звездой» Кубок Шёлкового пути и золотые медали Высшей хоккейной лиги. Всего в ВХЛ за армейцев Семён сыграл 241 встречу, набрал 45 (11+34) очков при показателе полезности «+17». В прошлом сезоне защитник дебютировал в КХЛ, сыграв 10 матчей за ЦСКА.

21-летний Рогов является воспитанником «Северстали». На его счету 83 матча в КХЛ, в которых он набрал 5 (2+3) очков. В 2019 году Иван в составе сборной России стал серебряным призёром юниорского чемпионата мира, а в прошлом году сыграл за олимпийскую сборную России на Кубке Германии.

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