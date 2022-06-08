Артемий Панарин превзошёл результаты Александра Сёмина и Сергея Брылина

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил единственную шайбу команды в четвёртом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Благодаря этому форвард «синерубашечников» довёл свой счёт результативности до 16 голов в плей-офф в карьере и, таким образом, обошёл Александра Сёмина и Сергея Брылина по этому показателю для российских игроков. Панарин поднялся на единоличное 18-е место. Выше идёт Сергей Самсонов, забросивший 18 шайб. Лидирует Александр Овечкин с 72 голами.
Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1. Таким образом, счёт в серии теперь равный – 2-2.
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