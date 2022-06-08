«Спартак» подписал контракт с защитником из юниорской лиги Онтарио

Хоккейный клуб «Спартак» заключил двусторонний контракт на два года с 20-летним защитником Игорем Чибриковым (201 см, 92 кг), сообщает официальный телеграм-канал москвичей.

Большую часть карьеры Чибриков провёл за океаном, набрав 46 (10+36) очков за 227 матчей в составе «Оуэн-Саунд», в одной из сильнейших юниорских лиг провинции Онтарио (OHL). Позапрошлый сезон уроженец Москвы отыграл на правах аренды в системе челябинского «Трактора», проведя 25 матчей за «Белых Медведей» в МХЛ и три встречи за «Челмет» в ВХЛ. В минувшем сезоне на счету габаритного защитника — 17 (2+15) очков в 60 матчах за «Оуэн-Саунд».

«Приветствуем Игоря в системе московского «Спартака» и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.