«Спартак» подписал контракт с защитником из юниорской лиги Онтарио
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Хоккейный клуб «Спартак» заключил двусторонний контракт на два года с 20-летним защитником Игорем Чибриковым (201 см, 92 кг), сообщает официальный телеграм-канал москвичей.
Большую часть карьеры Чибриков провёл за океаном, набрав 46 (10+36) очков за 227 матчей в составе «Оуэн-Саунд», в одной из сильнейших юниорских лиг провинции Онтарио (OHL). Позапрошлый сезон уроженец Москвы отыграл на правах аренды в системе челябинского «Трактора», проведя 25 матчей за «Белых Медведей» в МХЛ и три встречи за «Челмет» в ВХЛ. В минувшем сезоне на счету габаритного защитника — 17 (2+15) очков в 60 матчах за «Оуэн-Саунд».
«Приветствуем Игоря в системе московского «Спартака» и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.
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