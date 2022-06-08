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Шестёркин — лидер по числу набранных очков среди русских вратарей в истории плей-офф НХЛ

Шестёркин — лидер по числу набранных очков среди русских вратарей в истории плей-офф НХЛ
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Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин — лидер по числу результативных действий среди всех российских вратарей в истории плей-офф НХЛ.

Страж ворот «рейнджеров» в текущем розыгрыше Кубка Стэнли отдал три результативные передачи, сделав передачу в шестом матче серии первого раунда с «Питтсбург Пингвинз» (5:3) и дважды ассистировав партнёрам в шестой встрече серии второго раунда с «Каролиной Харрикейнз». Всего Шестёркин провёл 19 матчей в плей-офф в карьере, 18 из них — в текущем.

Отметим, что единоличное второе место по этому показателю занимает Евгений Набоков, который за 86 встреч в розыгрышах Кубка Стэнли отдал две результативные передачи. Третье место делят Андрей Василевский (96 матчей), Николай Хабибулин (72) и Антон Худобин (27). На счету каждого из трёх вратарей по одной голевой передаче.

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