Шестёркин — лидер по числу набранных очков среди русских вратарей в истории плей-офф НХЛ

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин — лидер по числу результативных действий среди всех российских вратарей в истории плей-офф НХЛ.
Страж ворот «рейнджеров» в текущем розыгрыше Кубка Стэнли отдал три результативные передачи, сделав передачу в шестом матче серии первого раунда с «Питтсбург Пингвинз» (5:3) и дважды ассистировав партнёрам в шестой встрече серии второго раунда с «Каролиной Харрикейнз». Всего Шестёркин провёл 19 матчей в плей-офф в карьере, 18 из них — в текущем.
Отметим, что единоличное второе место по этому показателю занимает Евгений Набоков, который за 86 встреч в розыгрышах Кубка Стэнли отдал две результативные передачи. Третье место делят Андрей Василевский (96 матчей), Николай Хабибулин (72) и Антон Худобин (27). На счету каждого из трёх вратарей по одной голевой передаче.
- 8 июня 2022
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