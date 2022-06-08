Во Всероссийской федерации лёгкой атлетики оценили идею об участии Овечкина в турнире

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова оценила идею об участии российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в турнире по лёгкой атлетике.
«Это было бы здорово. В прыжках с шестом, конечно, вряд ли, но в спринте было бы неплохо. Я уверена, что он хорошо прыгает», — приводит слова Приваловой «РБК-Спорт».
Ранее стало известно, что вице-чемпионка по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине Александра Трусова выступит на Неделе лёгкой атлетики, которая проходит в Москве с 7 по 13 июня.
Напомним, в текущем плей-офф НХЛ на счету Овечкина 6 (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности «-2». «Вашингтон» вылетел в первом раунде, уступив «Флориде Пантерз». В регулярном чемпионате россиянин набрал 90 (50+40) очков, став лучшим бомбардиром и снайпером «Вашингтона».
- 8 июня 2022
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