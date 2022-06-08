Панарин — лидер текущего плей-офф НХЛ по числу потерь, Кучеров — седьмой

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин — лидер текущего плей-офф НХЛ по числу потерь, сообщает Money Puck.

Форвард «синерубашечников» 39 раз терял шайбу в 18 матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. На втором месте идёт его одноклубник Джейкоб Труба, совершивший 28 потерь. Топ-5 состоит полностью из игроков «Рейнджерс»: третий — Эндрю Копп, четвёртый — К'Андре Миллер (по 27), пятый — Адам Фокс (24). Шестое место занимает Данкан Кит из «Эдмонтон Ойлерз» (23). На седьмой строчке расположился российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

В текущем плей-офф 30-летний Панарин сыграл 30 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал 10 результативных передач, суммарно набрав 16 очков.