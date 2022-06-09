«Доминирование вратарской школы России». New York Times — о Шестёркине и Василевском

Известное издание New York Times прокомментировало противостояние российских голкиперов Игоря Шестёркина и Андрея Василевского в финале Восточной конференции между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Во время матча финальной серии Восточной конференции, где «Рейнджерс» одержали яркую победу над «Тампой», на трибунах «Мэдисон Сквер Гарден» возникла новая кричалка в честь российского голкипера «синерубашечников», преуспевшего в первом раунде противостояния со своим соотечественником.



«Игорь лучше!» – скандировали болельщики снова и снова.



В той встрече уроженец Москвы Игорь Шестёркин был действительно лучше родившегося в Тюмени Андрея Василевского. Но оба они — исключительные вратари своего поколения, возможно, лучшие прямо сейчас. Они также являются частью внушительной группы классных молодых российских голкиперов, рассредоточившихся по всей НХЛ.



Сейчас в лиге насчитывается 10 вратарей российского происхождения, восемь из которых играют на Востоке. И, вероятно, ещё несколько находятся на пути в НХЛ.



Присутствие в финале Востока Шестёркина и Василевского, выделяющихся своими шикарными перемещениями, кошачьими рефлексами и умением буквально примагничивать к себе шайбы, является свидетельством растущего доминирования российской вратарской школы. Шестёркин является фаворитом на получение приза «Везина Трофи» как лучший голкипер регулярного чемпионата, а Василевский, который получил эту награду в 2019 году, считается лучшим за последние годы и сильнейшим на своей позиции, когда дело доходит до решающих встреч плей-офф.



Но Шестёркиным и Василевским всё не ограничивается. До того как выйти на «Рейнджерс», «Лайтнинг» встречались с «Флоридой Пантерз» и их вратарём Сергеем Бобровским, который родом из Новокузнецка. Бобровский, дважды выигравший приз «Везина Трофи, выступая за «Коламбус», является крёстным отцом нового поколения российских голкиперов.



Если вспомнить о прошлогоднем плей-офф, то в финале Восточной конференции Василевскому противостоял уроженец Самары Семён Варламов из «Айлендерс». У «островитян» два российских голкипера — Варламов и Илья Сорокин, родившийся в Междуреченске. Сменщиком Шестёркина является Александр Георгиев, который, хоть и появился на свет в Болгарии, вырос и получил хоккейной образование в России.



Всего в истории НХЛ сыграли 327 представителей России и бывшего СССР, из которых лишь 26 были вратарями. В нынешнем сезоне российских голкиперов в лиге насчитывается 11, если включать сюда родившегося в Болгарии Георгиева.



Есть масса теорий о том, почему Россия стала таким большим месторождением вратарских жемчужин. Возможно, сейчас просто наступила её очередь, как сказал Купер. Но также существует мнение, что это следствие того, что российские тренеры вратарей переняли шведскую модель и даже переводили на русский язык шведскую программу по развитию голкиперов», — говорится в сообщении.