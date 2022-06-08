Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Эдмонтон» хочет переподписать Кейна. Эвандер — лучший снайпер текущего плей-офф НХЛ

«Эдмонтон» хочет переподписать Кейна. Эвандер — лучший снайпер текущего плей-офф НХЛ
Комментарии

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд рассказал, что хочет сохранить в составе нападающего Эвандера Кейна, сообщает североамериканский журналист Крис Джонстон на своей странице в «Твиттере».

«Нефтяники» готовы переподписать соглашение с форвардом.

Напомним, нынешний сезон Эвандер Кейн начал в фарм-клубе «Сан-Хосе Шаркс» – «Сан-Хосе Барракуде», из-за скандалов, созданных женой хоккеиста вокруг него. После пяти матчей в АХЛ нападающий перешёл в «Эдмонтон». За «нефтяников» Кейн сыграл в 43 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 39 (22+17) очков. Кроме того, форвард принял участие в 15 матчах плей-офф, где забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи. Он является лучшим снайпером текущего розыгрыша Кубка Стэнли.

Новость по теме
Э. Кейн: «Эдмонтон» — это, должно быть, лучшая организация, за которую я играл
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022