Андрей Разин сообщил о подписании трёх игроков «Северсталью»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин в своём телеграм-канале прокомментировал обмен с ЦСКА, а также поделился информацией о других сделках череповецкой команды.
«Сегодня мы официально обменяли Ивана Рогова на защитника из системы ЦСКА Семёна Луговяка. Надеюсь, что от этого договора все останутся в плюсе — и прежде всего хоккеисты. Я считаю, что Ване Рогову нужно сменить обстановку для того, чтобы сделать шаг вперёд. Искренне надеюсь, что у него всё получится. Пример Влада Провольнева должен вдохновить. Надеюсь, что и Семён Луговяк «впишется» в нашу команду. Никита Макеев, который по этой же дорожке перешёл к нам, должен ему помочь.
Хочу также сообщить нашим болельщикам, что есть ещё три подписи под контрактами… имена этих ребят объявим попозже. Могу только сказать, что это защитник, крайний и центральный нападающие», — говорится в сообщении.
- 8 июня 2022
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