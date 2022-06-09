Форвард «Колорадо» Лехконен: нужно достать из себя всё, чтобы выиграть Кубок Стэнли

Форвард «Колорадо Эвеланш» Арттури Лехконен поделился своими ожиданиями перед предстоящим финалом плей-офф НХЛ.



«Вообще, это как американские горки. Шанс выиграть Кубок Стэнли выпадает не очень часто. Тебе нужно сделать всё, чтобы извлечь максимум из него.



В этом году у нас появилась прекрасная возможность. Нужно выходить и побеждать в каждой игре», – приводит слова Лехконена официальный сайт НХЛ.

Напомним, в первом раунде «лавины» без поражений прошли «Нэшвилл Предаторз» (4-0), а во втором обыграли «Сент-Луис Блюз» (4-2), в третьем одолели канадский коллектив «Эдмонтон Ойлерз» (4-0). Соперником «Эвеланш» по финалу Кубка Стэнли станет победитель пары «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-2).