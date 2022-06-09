Форвард «Колорадо» Лехконен: нужно достать из себя всё, чтобы выиграть Кубок Стэнли
Поделиться
Форвард «Колорадо Эвеланш» Арттури Лехконен поделился своими ожиданиями перед предстоящим финалом плей-офф НХЛ.
«Вообще, это как американские горки. Шанс выиграть Кубок Стэнли выпадает не очень часто. Тебе нужно сделать всё, чтобы извлечь максимум из него.
В этом году у нас появилась прекрасная возможность. Нужно выходить и побеждать в каждой игре», – приводит слова Лехконена официальный сайт НХЛ.
Напомним, в первом раунде «лавины» без поражений прошли «Нэшвилл Предаторз» (4-0), а во втором обыграли «Сент-Луис Блюз» (4-2), в третьем одолели канадский коллектив «Эдмонтон Ойлерз» (4-0). Соперником «Эвеланш» по финалу Кубка Стэнли станет победитель пары «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-2).
Комментарии
- 9 июня 2022
-
09:25
-
09:03
-
08:51
-
08:43
-
08:42
-
08:00
- 8 июня 2022
-
23:55
-
23:30
-
23:17
-
22:55
-
22:27
-
22:02
-
21:42
-
21:16
-
20:52
-
20:20
-
19:58
-
19:31
-
19:00
-
18:35
-
18:00
-
18:00
-
17:45
-
17:19
-
16:58
-
16:33
-
16:22
-
15:51
-
14:56
-
14:11
-
14:02
-
13:32
-
12:55
-
12:25
-
12:05
Партнерский контент