Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Колорадо» Лехконен: нужно достать из себя всё, чтобы выиграть Кубок Стэнли

Форвард «Колорадо» Лехконен: нужно достать из себя всё, чтобы выиграть Кубок Стэнли
Комментарии

Форвард «Колорадо Эвеланш» Арттури Лехконен поделился своими ожиданиями перед предстоящим финалом плей-офф НХЛ.

«Вообще, это как американские горки. Шанс выиграть Кубок Стэнли выпадает не очень часто. Тебе нужно сделать всё, чтобы извлечь максимум из него.

В этом году у нас появилась прекрасная возможность. Нужно выходить и побеждать в каждой игре», – приводит слова Лехконена официальный сайт НХЛ.

Напомним, в первом раунде «лавины» без поражений прошли «Нэшвилл Предаторз» (4-0), а во втором обыграли «Сент-Луис Блюз» (4-2), в третьем одолели канадский коллектив «Эдмонтон Ойлерз» (4-0). Соперником «Эвеланш» по финалу Кубка Стэнли станет победитель пары «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-2).

Новость по теме
Сакик сказал игрокам «Колорадо» потрогать приз чемпионов конференции, несмотря на суеверие
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022