Новиков: «Авангард» правильно сделал, что заменил Хартли именно Рябыкиным

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился ожиданиями от игры «Авангарда» в новом сезоне.



«Пока больше волнений у одного из главных соперников «Ак Барса» – «Авангарда». У нас в прессе много критиковали Боба Хартли, но надо признать, что в плане результата он сработал. Теперь увидим, сработал ли в плане игрового наследия.



Есть ли сомнения? Есть. Омск правильно сделал, что заменил Хартли именно Рябыкиным. Тот долго работал в штабе канадца, знаковая фигура для Омска. Рябыкин даже с закрытыми глазами найдёт раздевалку «Авангарда» – по запаху. Это очень важный момент.

Но новому тренеру нужно не повторить старого, а, взяв у него всё лучшее, найти что-то своё. Вот что самое сложное. Особенно если учесть, что игрового наследства от Хартли осталось немного. Есть кадровые проблемы.



Канадец не наигрывал молодёжь? Скорее, у Омска нет костяка. Хартли по максимуму выжимал всё из легионеров и ветеранов типа Емелина. Многие ушли, а на рынке своего Шипачёва или Радулова Омск не нашёл. Так что Рябыкин, в отличие от того же Знарка, пока без козырей.

Сегодня в нашем хоккее ключевая фигура – менеджер. Они лучше всех одеты, у них эффектно завязаны галстуки, в стаканах – крепкий кофе, а иногда и что-то погорячее. Но не все к этим внешним эффектам добавляют внутренние. Смотрю на состав «Авангарда» и понимаю, что впереди у Омска тяжёлый сезон», — цитирует Новикова Russia-Hockey.