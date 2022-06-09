Защитник «Рейнджерс» Труба — о «Тампе»: хотим показать, что нам по силам обыграть лучших

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба поделился ожиданиями от пятого матча финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Думаю, мы уверены в себе. Мы ожидали, что они покажут свою лучшую игру в третьем и четвёртом матчах. Мы одна из трёх команд, оставшихся в турнире, поэтому серия такая боевая.
Хотим показать, что нам по силам обыграть лучших. У нас перспективная команда, мы нашли свою игру и мы в деле», – цитирует Трубу официальный сайт НХЛ.
После первых двух игр в серии вели «Рейнджерс», одержав две домашние победы. Однако затем серия переехала в «Тампу», где домашняя команда выиграла два матча из двух и сравняла счёт.
Отметим, что в нынешнем Кубке Стэнли точно будет россиянин среди победителей. В составе «Колорадо» выступает форвард Валерий Ничушкин, за «Рейнджерс» играют голкиперы Игорь Шестёркин и Александр Георгиев, а также нападающий Артемий Панарин, а в «Тампе» играют вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров.
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