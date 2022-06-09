Дементьев: фаворит финала уже понятен. «Колорадо» в этом году играет сверхстабильно

Известный агент Алексей Дементьев поделился мнением о Кубке Стэнли – 2022.

«Этот плей-офф НХЛ очень интересен высокой результативностью и непредсказуемыми результатами. Можно вспомнить, к примеру, третью игру в серии «Тампы» и «Рейнджерс», когда «Лайтнинг» проигрывали 0:2, но в конце концов выиграли. У болельщиков радость сменяется огорчением, ну этой непредсказуемостью и прекрасен хоккей.

«Тампа» изначально была фаворитом серии, но сейчас никто не удивится, если дальше пройдёт команда Шестёркина и Панарина. При этом фаворит финала уже понятен. «Колорадо» в этом году играет сверхстабильно», — цитируют Дементьева «Известия».

Отметим, что в нынешнем Кубке Стэнли точно будет россиянин среди победителей. В составе «Колорадо» выступает форвард Валерий Ничушкин, за «Рейнджерс» играют голкиперы Игорь Шестёркин и Александр Георгиев, а также нападающий Артемий Панарин, а в «Тампе» играют вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров.