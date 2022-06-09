Расписание Кубка мэра Москвы, в котором сыграют шесть клубов КХЛ. Турнир пройдёт в августе

С 25 по 28 августа в Москве состоится ежегодный предсезонный турнир Кубок мэра Москвы по хоккею. В турнире примут участие шесть команд.
«С 25 по 28 августа пройдет Кубок мэра Москвы по хоккею. Турнир проводится c 2008 года при поддержке департамента спорта города Москвы и давно приобрел статус самого престижного предсезонного турнира среди команд российской столицы и клубов из других городов и стран», – написано в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.
На турнире сыграют московские ЦСКА, «Спартак» и «Динамо», подольский «Витязь», «Куньлунь Ред Стар» и «Амур». Матчи пройдут во дворце спорта «Мегаспорт».
25 августа в 14:00 сыграют «Витязь» и «Спартак», в 17:45 пройдёт церемония открытия, а в 18:00 встретятся ЦСКА и «Динамо».
На следующий день в 14:00 сыграют ЦСКА с «Амуром», в 18:00 – «Спартак» с «Куньлунем».
27 августа в 14:00 состоится матч «Витязь» – «Куньлунь», в 18:00 – «Динамо» – «Амур».
28 августа состоятся матчи за пятое и третье места (в 10:00 и 14:00), финал состоится в 18:00. Церемония награждения запланирована на 20:30.
- 9 июня 2022
-
12:14
-
11:41
-
11:29
-
10:31
-
10:21
-
09:25
-
09:03
-
08:51
-
08:43
-
08:42
-
08:00
- 8 июня 2022
-
23:55
-
23:30
-
23:17
-
22:55
-
22:27
-
22:02
-
21:42
-
21:16
-
20:52
-
20:20
-
19:58
-
19:31
-
19:00
-
18:35
-
18:00
-
18:00
-
17:45
-
17:19
-
16:58
-
16:33
-
16:22
-
15:51
-
14:56
-
14:11