Минское «Динамо» подписало контракт с задрафтованным «Тампой» форвардом
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Минское «Динамо» в телеграм-канале объявило о подписании контракта с нападающим Михаилом Шалагиным. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два сезона и носит двусторонний характер.
Минувший сезон хоккеист начал в составе «Югры», за которую сыграл в 16 матчах регулярного чемпионата ВХЛ и набрал 11 очков: забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач. Затем игрок перешёл в тульский АКМ и провёл 27 матчей в регулярке – забил восемь голов и отдал 13 передач, набрав таким образом 21 очко.
В 2019 году россиянин был задрафтован в НХЛ клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 7-м раунде под общим 198-м номером, после чего провёл один сезон в ECHL за «Орландо Солар Бэрс». В КХЛ он выступал за «Спартак» и «Автомобилист».
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