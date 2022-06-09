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Никита Лисов перешёл из СКА в «Витязь»

Никита Лисов перешёл из СКА в «Витязь»
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28-летний защитник Никита Лисов подписал контракт с подольским «Витязем», сообщает официальный сайт подмосковного клуба. В обмен петербуржцы получили денежную компенсацию.

В минувшем сезоне хоккеист провёл 10 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за основную команду СКА. Также на его счету 40 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ за «СКА-Неву», где он набрал 30 очков – забил 11 голов и отдал 19 результативных передач. Кроме того, он отдал пять результативных передач в 16 встречах плей-офф.

Ранее защитник выступал в КХЛ за «Нефтехимик», «Адмирал», «Авангард», «Сочи» и «Амур».

Напомним, по итогам регулярного чемпионата КХЛ, который был досрочно завершён в феврале, подмосковная команда заняла 10-е место в таблице Западной конференции и не вышла в плей-офф.

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