Никита Лисов перешёл из СКА в «Витязь»

28-летний защитник Никита Лисов подписал контракт с подольским «Витязем», сообщает официальный сайт подмосковного клуба. В обмен петербуржцы получили денежную компенсацию.

В минувшем сезоне хоккеист провёл 10 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за основную команду СКА. Также на его счету 40 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ за «СКА-Неву», где он набрал 30 очков – забил 11 голов и отдал 19 результативных передач. Кроме того, он отдал пять результативных передач в 16 встречах плей-офф.



Ранее защитник выступал в КХЛ за «Нефтехимик», «Адмирал», «Авангард», «Сочи» и «Амур».

Напомним, по итогам регулярного чемпионата КХЛ, который был досрочно завершён в феврале, подмосковная команда заняла 10-е место в таблице Западной конференции и не вышла в плей-офф.