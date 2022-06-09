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Американские букмекеры считают Фёдорова фаворитом на пост главного тренера «Детройта»

Американские букмекеры считают Фёдорова фаворитом на пост главного тренера «Детройта»
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Американские букмекеры предположили, кто бы мог стать новым главным тренером «Детройт Ред Уингз», сообщает Detroit Free Press. Фаворитом среди кандидатов является российский специалист и экс-игрок «Детройта» Сергей Фёдоров.

Одна из букмекерских контор установила коэффициент на Фёдорова 4,5 – он является фаворитом. Следом идёт Питер Дебур (5), Брюс Кэссиди (5,5) и Барри Тротц (7).

Другая букмекерская контора предложила свои коэффициенты, назвав специалистов в том же порядке.

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров, под чьим руководством армейцы во второй раз в клубной истории стали обладателями Кубка Гагарина, признан лучшим тренером сезона-2021/2022 в КХЛ.

Напомним, 30 апреля генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман объявил, что главный тренер команды Джефф Блэшилл покидает свой пост. Издание The Athletic включило двоих российских тренеров, Сергея Фёдорова и Игоря Ларионова, в список кандидатов на пост главного «красных крыльев».

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