Американские букмекеры считают Фёдорова фаворитом на пост главного тренера «Детройта»

Американские букмекеры предположили, кто бы мог стать новым главным тренером «Детройт Ред Уингз», сообщает Detroit Free Press. Фаворитом среди кандидатов является российский специалист и экс-игрок «Детройта» Сергей Фёдоров.
Одна из букмекерских контор установила коэффициент на Фёдорова 4,5 – он является фаворитом. Следом идёт Питер Дебур (5), Брюс Кэссиди (5,5) и Барри Тротц (7).
Другая букмекерская контора предложила свои коэффициенты, назвав специалистов в том же порядке.
Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров, под чьим руководством армейцы во второй раз в клубной истории стали обладателями Кубка Гагарина, признан лучшим тренером сезона-2021/2022 в КХЛ.
Напомним, 30 апреля генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман объявил, что главный тренер команды Джефф Блэшилл покидает свой пост. Издание The Athletic включило двоих российских тренеров, Сергея Фёдорова и Игоря Ларионова, в список кандидатов на пост главного «красных крыльев».
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