Тренер вратарей ТПС: Кареев понимает, в России ему предлагают больший мешок с зарплатой

Тренер вратарей ТПС Ари Мойсанен прокомментировал переход российского голкипера Андрея Кареева в «Салават Юлаев».
«Он понимает, что в России ему предлагают больший мешок с зарплатой, чем могут предложить в финской лиге.
Кроме того, он уехал домой. Если бы это был финский игрок, это было бы неожиданностью.
Мы получили от него так много, что ему стали предлагать более высокие зарплаты и лучшие места. Должно быть, начал волноваться, как жена уживётся с ребёнком, когда рядом в Финляндии не было бы заботливых рук. Всем известно, что всё немного меняется, когда дело доходит до детей в семье», – цитирует Мойсанена Iltalehti.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что заработная плата российского голкипера Андрея Кареева в «Салавате Юлаеве» составит 35 млн рублей.
Кроме того, вратарь получит ещё 3 млн в качестве бонусов. Таким образом, общая сумма однолетнего контракта составит 38 млн рублей.
Напомним, последние два сезона 27-летний вратарь выступал в чемпионате Финляндии за клуб ТПС, став вместе с командой вице-чемпионом в прошедшем чемпионате, в финальной серии уступив «Таппаре» (1-4).
В 50 матчах регулярного чемпионата Кареев одержал 25 побед, отразив 92,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,02. В плей-офф на его счету 18 встреч, из которых он выиграл девять. Процент отражённых бросков — 92,6%, он пропускал 1,88 шайбу в среднем за игру.
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