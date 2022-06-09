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Защитник «Чикаго Вулвз» Сериков вернулся в «Спартак»

Защитник «Чикаго Вулвз» Сериков вернулся в «Спартак»
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Московский «Спартак» заключил контракт с защитником Артёмом Сериковым, сообщает официальный телеграм-канал клуба. Хоккеист подписал двусторонний контракт сроком на два года.

В сезоне-2020/2021 Сериков дебютировал за «Спартак» в КХЛ и провёл 41 игру: набрал пять очков, забив три гола и отдав две результативные передачи.

В минувшем сезоне 21-летний защитник выступал за «Чикаго Вулвз» в Американской хоккейной лиге, сыграл 42 матча в регулярном чемпионате и набрал восемь очков – на его счету два гола и шесть передач при показателе полезности «+11».

По итогам прошлого сезона «Спартак» занял седьмое место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где во втором раунде уступил петербургскому СКА.

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