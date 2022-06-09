«Торпедо» продлило контракт с защитником Мариным
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Нижегородское «Торпедо» подписало новый двухлетний контракт с защитником Марком Мариным, сообщает официальный телеграм-канал клуба.
25-летний игрок защитник выступал за «Торпедо» на протяжении двух последних сезонов. Всего в составе «Торпедо» за этот период он провёл 94 матча, отметившись в них 14 (3+11) набранными баллами.
В минувшем сезоне хоккеист сыграл в 41 встрече регулярного чемпионата и отдал в них пять результативных передач. Также по итогам сезона он стал лидером команды по игровому времени в меньшинстве, а также лидером среди защитников «Торпедо» по проведённым силовым приёмам и по проценту выигранных единоборств.
По итогам регулярного чемпионата торпедовцы заняли девятое место в таблице Западной конференции и не вышли в плей-офф.
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