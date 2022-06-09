Сушинский: разговаривали, Крылов вышел из кабинета. Я думал, он вернётся. А он улетел

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий и экс-директор омского «Авангарда» Максим Сушинский рассказал об уходе из клуба.
«Я бы сам не ушёл из такого клуба никогда. Потому что я, грубо говоря, отдал 10 лет этому клубу, и он мне немало дал. Поэтому я бы сам никогда не ушёл.
Причина? Да, неудачное выступление. Почему не сразу после сезона, а перед началом следующего? Надо же было кому-то собирать команду.
Разошлись плохо, но полюбовно. Мы разговаривали, Крылов вышел из кабинета, я думал, он вернётся. А я в его кабинете был. Он не вернулся. Я спросил у секретарей – мне сказали, что он улетел в Москву. Ну ладно.
Ребрендинг? Нет, как раз маркетингом занимался он, это его заслуга. Шоу «Авангарда», маркетинг – этим занимался Крылов, и он очень хорошо этим занимается. Но почему-то он решил, что хорошо занимается и хоккеем», – сказал Сушинский в интервью YouTube-каналу «Хоккейная кухня».
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