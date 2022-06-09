«Авангард» подписал контракт с экс-защитником «Нью-Джерси» Ярошем

Омский «Авангард» сообщил о подписании контракта с защитником Кристианом Ярошем. Как отмечает пресс-служба клуба, соглашение с 26-летним словаком заключено сроком на один год.
«Ярош — праворукий габаритный защитник. Всегда играет максимально строго в обороне, выбирает самый надёжный вариант, зря не рискует. Разрушитель с хорошим броском и качественным катанием, также умело ведёт силовую борьбу», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.
Ярош – воспитанник словацкого хоккея, в Европе играл в Словакии и Швеции, в Северной Америке выступал в системах клубов «Оттава Сенаторз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Нью-Джерси Дэвилз». В Национальной хоккейной лиге провёл 94 матча, в которых набрал 14 (1+13) очков. В последнем сезоне Ярош выступал в НХЛ за «Нью-Джерси», проведя 11 матчей и не заработав результативных баллов.
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