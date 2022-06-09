5 хоккеистов, выигравших Кубок Гагарина с «Авангардом», удостоены звания «Мастер спорта»

Министерство спорта Российской Федерации приказом от 31 мая 2022 года присвоило звание «Мастер спорта России» нескольким хоккеистам.



Как отмечается на официальном сайте министерства, в их число вошли форварды омского «Авангарда» Павел Дедунов, Сергей Толчинский, нападающий магнитогорского «Металлурга» Денис Зернов, хоккеист московского «Спартака» Александр Хохлачёв, а также Клим Костин, в прошедшем сезоне выступавший в Национальной хоккейной лиге за «Сент-Луис Блюз».



Отметим, что все пять хоккеистов выступали за «Авангард» в сезоне-2020/2021, в котором омский клуб стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Боба Хартли, возглавлявшего в тот момент клуб, оказались сильнее московского ЦСКА со счётом 4-2.