Пойнт не сыграет в пятом матче с «Рейнджерс», пропуская 9-ю игру подряд в плей-офф НХЛ
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Канадский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт не сможет сыграть в пятом матче серии плей-офф с «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает журналист Дэн Розен.
Напомним, Пойнт несколько дней работает с командой, но в заявку на матчи финальной серии Восточной конференции до сих пор не попадал. Он провёл всю семиматчевую серию с «Торонто Мэйпл Лифс» (4-3), а затем пропустил все встречи с «Флоридой Пантерз» (4-0). В нынешнем плей-офф на счету Брейдена две заброшенные шайбы и две результативные передачи.
После четырёх игр финальной серии Восточной конференции счёт ничейный — 2-2. Первую встречу «Рейнджерс» выиграли 6:2, вторую – 3:2. В третьем и четвёртом матчах «Тампа-Бэй» выиграла дома со счётом 3:2 и 4:1 соответственно.
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