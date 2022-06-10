Кучеров занял 6-е место по количеству очков в первых 60 выездных матчах в плей-офф НХЛ
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит пятый матч финала Восточной конференции, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».
В этой встрече принимает участие российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, для которого этот матч стал 60-м выездным в плей-офф НХЛ. Кучеров занял шестое место по количеству очков (66) в первых 60 выездных матчах в истории плей-офф НХЛ. Больше очков удалось набрать только Уэйну Гретцки (117), Марио Лемье (78), Дугу Гилмору (78), Марку Мессье (72) и Яри Курри (70).
На данный момент счёт в серии 2-2.
Напомним, в предыдущем раунде турнира «Рейнджерс» обыграли «Каролину Харрикейнз». «Тампа», в свою очередь, одержала победу в серии с «Флоридой Пантерз».
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