Шестёркин заработал большинство для «Рейнджерс», поймав «Тампу» на смене

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит пятый матч финала Восточной конференции, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

В одном из эпизодов российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин смог заработать большинство для своей команды, поймав «Тампу» на смене. Россиянину удалось опередить форварда «Тампы» Алекса Киллорна и бросил шайбу в направлении скамейки «Тампы», где было слишком много игроков. В итоге, «Тампа» получила командный штраф за нарушение численного состава.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

На данный момент счёт в серии 2-2.

Напомним, в предыдущем раунде турнира «Рейнджерс» обыграли «Каролину Харрикейнз». «Тампа», в свою очередь, одержала победу в серии с «Флоридой Пантерз».