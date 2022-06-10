Михаил Сергачёв забил первый гол в сезоне плей-офф НХЛ, сравняв счёт в матче с «Рейнджерс»

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит пятый матч финала Восточной конференции, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 1:1. В составе «Тампы» отличился российский защитник Михаил Сергачёв, для которого этот гол стал первым в нынешнем сезоне плей-офф НХЛ. Ранее ему удалось сделать четыре результативные передачи в 15 играх.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
На данный момент счёт в серии 2-2.
Напомним, в предыдущем раунде турнира «Рейнджерс» обыграли «Каролину Харрикейнз». «Тампа», в свою очередь, одержала победу в серии с «Флоридой Пантерз».
Регулярный чемпионат НХЛ «Рейнджерс» завершили на 4-м месте турнирного зачёта, записав в свой актив 110 очков. «Тампа», в свою очередь, финишировала на 5-м месте, также набрав 110 очков.
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