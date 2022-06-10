«Не думаю, что когда-то испытывал подобное». Сергачёв – о голе в ворота «Рейнджерс»
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23-летний российский защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв высказался о втором своём голе в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1, 3-2 в серии) в пятой игре серии финала плей-офф Восточной конференции НХЛ, который спустя некоторое время после окончания встречи был переписан на его партнёра Ондржея Палата.
«Я не думаю, что когда-либо испытывал какие-либо подобные эмоции», — приводит короткий комментарий Сергачёва корреспондент The Athletic Джо Смит в «Твиттере».
Напомним, в этой игре Михаил Сергачёв отметился голом и результативной передачей. Таким образом, на его счету шесть (1+5) очков в 15 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли при коэффициенте полезности «+6» и 10 минутах штрафного времени.
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