«Не думаю, что когда-то испытывал подобное». Сергачёв – о голе в ворота «Рейнджерс»

23-летний российский защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв высказался о втором своём голе в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1, 3-2 в серии) в пятой игре серии финала плей-офф Восточной конференции НХЛ, который спустя некоторое время после окончания встречи был переписан на его партнёра Ондржея Палата.

«Я не думаю, что когда-либо испытывал какие-либо подобные эмоции», — приводит короткий комментарий Сергачёва корреспондент The Athletic Джо Смит в «Твиттере».

Напомним, в этой игре Михаил Сергачёв отметился голом и результативной передачей. Таким образом, на его счету шесть (1+5) очков в 15 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли при коэффициенте полезности «+6» и 10 минутах штрафного времени.