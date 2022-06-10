Джейкоб Труба: «Рейнджерс» поедет в Тампу и выиграет следующий матч
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28-летний американский защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба дал громкое обещание после поражения на домашнем льду в пятой встрече серии с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (1:3) в финале Восточной конференции плей-офф НХЛ. Напомним, «молнии» стал в шаге от прохода в заключительный раунд, так как повели в серии 3-2, уступая ранее 0-2.
«Это определённо болезненное поражение. Но мы должны приехать туда, выиграть игру, вернуться сюда и сыграть в седьмой игре. Теперь это наша цель. Мы поедем в Тампу и выиграем матч», — приводит слова Трубы журналист ESPN Грег Вышински в «Твиттере».
Следующий матч пройдёт в ночь на воскресенье, 12 июня, на домашнем льду «Лайтнинг» — на стадионе «Амали Арена». Начало встречи – 3:00 мск.
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