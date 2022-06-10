Палат вышел на второе место по голам в плей-офф среди чешских игроков

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся пятый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1, благодаря чему им удалось выйти вперёд в серии – 3-2. Ондржей Палат забил в этом матче победный гол.
Эта шайба стала 45-й для чеха в плей-офф НХЛ, по этому показателю он сравнялся с Патриком Элиашом и вышел на второе место в рейтинге. Первую строчку занимает Яромир Ягр, у него 78 голов в Кубке Стэнли.
В составе «Лайтнинг» голом отметился российский защитник Михаил Сергачёв, ещё одну шайбу в пустые ворота забросил Брендон Хагель с передачи Никиты Кучерова. Автором единственного гола «Рейнджерс» стал защитник Райан Линдгрен.
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